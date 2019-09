Vent'anni di Confimprese:«Avanti con il taglio del cuneo fiscale e la tutela della libertà d’impresa»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Confimprese compie vent'anni. «Siamo partiti nel 1999 quando si parlava di distretti e filiere ed era forte il peso delle grandi confederazioni di settore, abbiamo immaginato un associazionismo business oriented, che portasse aziende di settori merceologici diversi a uscire dalla loro filiera per condividere esperienze e fare sistema, ponendosi come interlocutore unico nei confronti delle istituzioni. Il ‘club di amici’ fondato da 8 imprenditori, oggi è una delle prime associazioni di riferimento del retail con oltre 350 brand commerciali, 40mila punti vendita, 700mila addetti e 200 miliardi di fatturato», ha raccontato Mario Resca presidente dell'Associazione nel corso della cerimonia per il ventennale di Confimprese, celebrato a Palazzo Mezzanotte a Milano.Oggi il retail sta affrontando sfide importanti: l’accelerazione dello sviluppo tecnologico (digitalizzazione, intelligenza artificiale, realtà aumentata) e la crescente centralità del cliente (social media, attenzione alla sostenibilità, sharing economy) chiedono di ripensare radicalmente il modello di business.«Il nostro Osservatorio sul 3° trimestre registra un rallentamento delle aperture di punti vendita del 10% – spiega Mario Resca -– dovuto all’instabilità politica del Paese, alla Brexit, alla guerra americana sui dazi, anche se moda e food si attestano su andamenti di vendita positivi: rispettivamente +2% e +7 per cento. Tuttavia, dopo vent’anni è giusto fermarsi a riflettere sulle prospettive future e sul ruolo che la nostra associazione deve avere». E aggiunge che Confimprese chiederà all'esecutivo di lavorare sui seguenti quattro punti. Il primo riguarda la riforma della pubblica amministrazione centrale e periferica, perché la burocrazia in Italia rappresenta ancora ostacolo allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e allontana gli investimenti esteri. Il secondo, invece, è relativo alla tutela della libertà di fare impresa e l'associazione spiega che «tenere aperti i negozi la domenica e nei giorni festivi spesso vuol dire garantire la sopravvivenza dell’attività stessa e i posti di lavoro». Il terzo punto riguarda la lotta all'evasione fiscale «Abbiamo molto apprezzato – spiega Resca – che il tema sia contemplato nell’agenda del nuovo governo, perché questo è un nodo importante da sciogliere: l’assurdo è che dobbiamo trovare 30 miliardi per scongiurare l’aumento dell’Iva, in un Paese in cui l’evasione fiscale è stimata pari a 140 miliardi di euro. Servono azioni forti per mettere definitivamente fine a un problema strutturale e culturale del nostro sistema», aggiunge Mario Resca. Infine il quarto punto è sugli investimenti alle infrastrutture. «L’Italia accoglie ogni anno oltre 90 milioni di visitatori stranieri (è il quarto Paese più visitato al mondo secondo i dati ENIT) e sappiamo che questa cifra è destinata a crescere nel prossimo futuro, se sapremo crearne le condizioni. Ad oggi non abbiamo le infrastrutture adeguate, né di trasporto (avete provato ad andare a Matera, quest’anno capitale europea della cultura?) né recettive. E anche su questo fronte il nostro Paese non può più attendere: servono decisioni e investimenti», conclude il presidente di Confimprese.Durante la cerimonia sono stati assegnati i premi Confimprese Awards alle aziende che hanno contribuito alla crescita del sistema italiano. A La Piadineria è andato il Fast growing retailer Italia grazie al numero di punti vendita aperti, Natuzzi Editions ha vinto il Fast growing retailer estero, Sirio gruppo attivo nel fast food come franchisee di Burger King si è aggiudicato il premio Brand & format innovation. Per la best marketing campaign la giuria ha optato per l’assegnazione del premio ex-equo ad Aw Lab e Mondadori Store mentre Orio Center si è aggiudicato lo Shopping center renovation grazie all’apertura della nuova estensione avvenuta a maggio 2017.