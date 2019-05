© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "L'agricoltura italiana non ha bisogno di meno Europa; bensì di un'Europa più forte e coesa, con un ruolo più incisivo e propositivo dell'Italia". Con queste parole ilaperto l'assemblea annuale dell'associazione rappresentativa degli imprenditori agricoli a Milano presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana."Le prospettive dell'economia italiana e della nostra agricoltura - ha sottolineato - sono strettamente legate al futuro dell'Unione europea, ma questo futuro è incerto. La nostra proposta è di imboccare la strada verso un'Unione sempre più vicina ai bisogni dei cittadini e delle imprese".Giansanti ha ricordato gli impatti negativi deied il reddito nazionale che resta ai minimi dal 2004, sollecitando unacon una visione aed il rilancio degli. Di qui la proposta di Confagricoltura di destinare una larga parte deidella UE (38,6 miliardi) alla modernizzazione dellee ad interventi volti alla riduzione del, per sostenere la competitività delle imprese. Un altro problema della produzione agricola, sempre meno improntata a produrre materie prime e più focalizzata sulla trasformazione,Il Presidente di Confagricoltura ha toccato anche i temi dellae del fenomeno dell', auspicando il varo di un progetto Paese comune tra agricoltura, industria di trasformazione e distribuzione e l'dea di unaUncommerciali econdivise - ha sottolineato - sono fra i temi che necessitano una regolamentazione di respiro europeo.Giansanti ha messo l'accento anche sugli aspetti dell'e della trasformazionedel settore agroalimentare, che assieme all'agricoltura di precisione, alla robotica, all'uso dei satelliti e dei droni possono garantire il, oltre che sull'attraverso la creazione una banca europea nella quale far confluire tutte le informazioni relative ai sistemi agricoli negli Stati membri.