Comunicazione, Smartitaly cresce all’estero alleandosi con Penati and Partners

Continua la crescita di Smartitaly, agenzia di comunicazione e relazioni pubbliche fondata nel 2011 da Andrea Prandi. La società ha siglato un accordo con Penati and Partners, azienda di consulenza fondata da Luca Penati a San Francisco, dove è approdato alla fine degli anni ’90 cominciando a collaborare con Apple. Da allora Penati è sempre rimasto in California alla guida di agenzie leader in comunicazione e marketing come Edelman, Ogilvy e Weber Shandwick.

L’obiettivo della collaborazione tra Smartitaly e Penati, spiega una nota, è quello di creare un ponte tra i due Paesi, facilitando l’ingresso di aziende italiane negli Stati Uniti, e di aziende Americane in Italia. Le aree di collaborazione riguardano strategie di branding e marketing, relazioni pubbliche, comunicazione integrata e digitale, employee engagement e crisis communication. L’accordo prevede anche l’ingresso di Luca Penati nell’advisory board di Smartitaly.

L’alleanza, già operativa da alcuni mesi, ha accompagnato l’ingresso di alcune aziende italiane sul mercato USA e recentemente contribuito alla promozione di 53 startup del Belpaese al Ces 2021 di Las Vegas, tenutosi quest’anno in formato digitale, in collaborazione con l’Ice.

