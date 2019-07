Commissione Ue, nessuna procedura di infrazione contro l'Italia

La Commissione Ue ha accolto le indicazioni degli sherpa e ha deciso di non raccomandare l'apertura della procedura contro l'Italia. È quanto si apprende da fonti Ue.

Il governo vara il salva-conti: scontro su tasse e autostrade

«Avevamo posto tre condizioni: dovevamo compensare lo scarto per il 2018, quello del 2019 da 0,3 e ottenere garanzie sul bilancio 2020. Il Governo ha approvato un pacchetto che risponde alle nostre tre condizioni» e quindi «la procedura per debito non è più giustificata»: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici.

«Il governo ha preso l'impegno lunedì sera» di rispettare il Patto facendo un «aggiustamento strutturale significativo nel 2020», con una lettera «firmata da Conte e Tria, anche se i dettagli arriveranno in ottobre con il progetto di legge di bilancio» prossimo: lo ha detto il commissario agli affari economici Pierre Moscovici.

Le parole di Tria. «Non è stato facile trovare l'intesa con Bruxelles. Ma ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho più volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo». Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo la decisione Ue. Tria in una nota sottolinea anche che si tratta «decisamente» di «una bella giornata per l'Italia» che è stata «premiata due volte: dall'accordo con la Commissione e, ancora più importante, dalla reazione estremamente positiva dei mercati».

«La sfida non è finita. Dobbiamo concentrare gli sforzi per proseguire su questa strada virtuosa» e «aumentare il nostro potenziale di crescita grazie a una spinta a investimenti, produttività e competitività». Così il ministro dell'Economia Tria dopo la decisione Ue di non aprire la procedura. Risultato che «non è stato un miracolo ma la conduzione di una prudente politica della finanza pubblica sia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite» con una «serie di risparmi» e «senza tagli».

Le parole di Di Maio. «Se qualcuno pensa di farci chinare la testa nominando la Lagarde alla Bce, prende un abbaglio. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo rispetto di tutti. Chi investe in Italia deve sapere che è il benvenuto, che supportiamo il business, ma nel massimo rispetto degli interessi nazionali». Lo scrive il vicepremier e ministro Luigi Di Maio in un passaggio di un lungo post su Facebook a cui affida una riflessione sulle nomine ai vertici dell'Ue e sulla mancata procedura sui nostri conti pubblici.

Le parole di Conte. «Oggi è un giorno importante per l'Italia, che porta a casa il risultato che merita. Nessuna procedura di infrazione, l'Europa ci riconosce serietà e responsabilità. Non era facile e in molti erano pronti a scommettere contro di noi. Noi invece abbiamo sempre creduto nel nostro Paese, sulla solidità dei nostri conti pubblici e sulla bontà e sull'efficacia delle politiche adottate dal mio Governo. L'Italia è un grande Paese, credibile, e anche oggi ne abbiamo avuto ulteriore conferma». Lo scrive su Fb il premier Giuseppe Conte.

