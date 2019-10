Coca Cola, trimestrale in positivo

(Teleborsa) - Coca-Cola , nel terzo trimestre di quest'anno, ha registrato ricavi netti in rialzo dell'8% 9,5 miliardi di dollari. Il margine operativo, che include elementi che incidono sulla comparabilità, è stato del 26,3% rispetto al 29,8% dell'anno precedente. Per quanto riguarda l'Utile per azione,l'EPS è cresciuto del 37% a 0,60 dollari.



Infine la liquidità da inizio è stata di 7,8 miliardi di dollari, in miglioramento del 37% in gran parte a causa della forte crescita sottostante, delle iniziative sul capitale circolante e della tempistica dei pagamenti fiscali.



Al momento Wall Street reagisce bene alla pubblicazione dei dati e alza il valore del titolo dell'1,56%.



(Foto: Benson Kua, CC BY 2.0) © RIPRODUZIONE RISERVATA