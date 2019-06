CleanBnB muove i primi passi verso la quotazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Dopo due brillanti campagne di equity crowdfunding condotte su CrowdFundMe tra 2016 e 2018, chiuse con una raccolta complessiva di oltre 600.000 euro,. Nata nel 2015, non a caso l'anno di Expo, oggi CleanBnB opera direttamente su 40 città italiane, classificandosi come il più diffuso operatore sul territorio nazionale."Il processo che sta conducendo CleanBnB sul mercato AIM è ormai avviato: dopo il via libera dei soci e il passaggio di presentazione in Borsa, siamo pronti ad aprire il roadshow e le sottoscrizioni per gli investitori - ha dichiaratopresidente di CleanBnB in occasione del SIOS19 Summer Edition di Firenze organizzato da StartupItalia - . Stiamo operando in un mercato enorme: quello degli affitti brevi. In Italia sono milioni gli appartamenti sfitti che pochi proprietari possono permettersi di mantenere senza trarne un reddito. Noi offriamo la possibilità di guadagnare in assoluta sicurezza e serenità, gestendo gli immobili in affitto breve, occupandoci di tutte le attività e le incombenze che inevitabilmente si presentano per garantire agli ospiti soggiorni di alto livello. La nostra formula "full service" funziona da anni e il mercato ci sta evidentemente premiando. Se siamo arrivati fin qui è perché abbiamo dato il massimo, ma sento il dovere di ringraziare anche tutti gli investitori che hanno creduto in noi fin dal primo momento".