CleanBnB brinda al debutto su AIM Italia

(Teleborsa) - Debutto con il botto per, che brinda al suo ingresso sul mercato AIM Italia di Borsa con un, portandosi aIn fase dila società ha. Ilal momento dell'ammissione è, con unpari adi Euro.CleanBnB è stata assistita dain qualità di Nomad e Global Coordinator, mentreè Specialist dell'operazione.Il debutto della società attiva nel settore degli affitti brevi (appartamenti e case vacanza) rappresenta lada inizio anno sul mercato dedicato alle PMI e porta ail numero delle società attualmente quotate su"La quotazione in Borsa di CleanBnB è un passaggio essenziale per i nostri piani di sviluppo", ha affermato, Presidente, CleanBnB, spiegando che la società è "il primo property manager quotato in Italia, e uno dei primi in Europa" e ciò la mette nelle condizioni di "scalare rapidamente un mercato di dimensioni enormi ed in gran parte inesplorato, dentro e fuori dai confini nazionali"., Head of Mid & Small Caps Origination, Primary Markets, Borsa Italiana, ha dichiarato che "la quotazione di CleanBnB, conferma come AIM Italia possa rappresentare un supporto per le start up innovative con caratteristiche distintive e con un track record di raccolta di capitale attraverso il crowdfunding".