Cina, rischio sanzioni e nuovi lockdown oscurano i buoni dati macro

Martedì 15 Marzo 2022, 09:30







(Teleborsa) - I timori di possibili sanzioni in arrivo sulle aziende cinesi per via dei legami con la Russia ed i nuovi lockdown dichiarati da Pechino sul crescente andamento della pandemia di Covid-19 hanno messo in secondo piano i buoni dati arrivati da investimenti, vendite al dettaglio e produzione industriale.



Nel periodo gennaio-febbraio, si registra in Cina un boom degli investimenti in asset fissi che sono volati del 12,2% su base annua, ben al di sopra della crescita pari al 5% attesa dal consensus.



La produzione industriale è balzata del 7,5% su base annua facendo decisamente meglio del +3,9% atteso dagli analisti e rispetto al +4,3% di dicembre.



Le vendite al dettaglio sono cresciute del 6,7% su base annua, superando ampiamente la crescita stimata al ritmo del 3%. Sono balzate soprattutto le vendite di prodotti petroliferi, oro, argento e gioielli. Il dato ha riportato la performance migliore dal mese di giugno del 2021 e si è rafforzato in modo significativo rispetto al +1,7% di dicembre.





(Foto: Natálie Šteyerová)