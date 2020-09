Cernobbio, Mattarella in video: «Covid richiamo alla realtà, dalla Ue scelte innovative. Vaccino? Serve collaborazione»

La pandemia Covid «è stato uno spartiacque per la Ue che in pochi mesi ha assunto decisioni coraggiose e innovative». Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo in video al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Per Mattarella nell'emergenza coronavirus la Ue «ha mostrato sua forza propulsiva, la capacità di ritrovare lo spirito dei suoi padri fondatori».

Mattarella ricorda che alle «parole semplici e significative che hanno attenuato il senso di solitudine e smarrimento» di Ursula Von Der Leyen quando la crisi esplodeva «han fatto seguito azioni concrete. Le Istituzioni hanno rafforzato la coesione europea nel senso dei padri fondatori. In momenti di grande incertezza cone questi si deve indicare il futuro. La Commissione non ha solo dato una esortazione alla solidarietà ma ha fatto un esercizio di funzionalità per indicare una strada da percorrere la cui approvazione non appariva scontata». «Il Consiglio di Luglio rappresenta una svolta di portata straordinaria e manifesta un livello di ambizione all'altezza delle aspirazioni. Il risultato punto di arrivo e punto di partenza: se con gli strumenti assicureremo la ripresa avremo compiuto un passo importante nel cammino di rafforzamento della coesione e della integrazione nell'eresrcizio condiviso di una sovranità democratica»,

«Sempre di più i pericoli e i problemi sono transnazionali e può essere efficace solo una collaborazione multilaterale senza riserve: lo vediamo per esempio in tema di vaccini - ha proseguito Mattarella - la risposta non poteva che provenire da un ventaglio di iniziative. Ogni livello, mondiale, continentale e statale, è indispensabile in quanto nessuno di questi può essere considerato sufficiente da solo», ha concluso.



