Cementir, la sede si sposta ad Amsterdam

Il consiglio di amministrazione di Cementir Holding ha deliberato di sottoporre agli azionisti la proposta di trasferire la sede legale della società ad Amsterdam, in Olanda, adottando la forma giuridica di una “naamloze vennootschap” regolata dal diritto olandese (equivalente alla società per azioni di diritto italiano), con l’adozione di un nuovo statuto e della nuova denominazione «Cementir Holding N.V.». Ne dà notizia una nota della società del gruppo Caltagirone aggiungendo che «la società continuerà ad essere quotata alla Borsa Italiana e la residenza fiscale rimarrà in Italia. Il trasferimento - avverte la nota - avverrà senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici in essere».

