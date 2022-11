Cementir, superano 1,2 miliardi i ricavi dei primi 9 mesi 2022. Confermate le previsioni positive

Cementir Holding, società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi delle vendite e prestazioni pari a 1.248,2 milioni di euro, in aumento del 23,8% rispetto ai 1.008,3 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. L'incremento è prevalentemente dovuto all'aumento prezzi che compensa l'incremento dei costi di combustibili, elettricità, materie prime, trasporti e servizi. A cambi costanti 2021 i ricavi sarebbero stati pari a 1.342,6 milioni di euro, in aumento del 33,2% rispetto al periodo precedente.



Il margine operativo lordo si è attestato a 252,9 milioni di euro, in aumento del 17,6% rispetto ai 215,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2021. L'incidenza del margine operativo lordo sui ricavi si attesta al 20,3% rispetto al 21,3% dei primi nove mesi del 2021. Il risultato ante imposte si è attestato a 164,8 milioni di euro, in aumento del 36,0% rispetto a 121,2 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021.





"I primi nove mesi del 2022 si chiudono con- ha commentato, Presidente e Amministratore Delegato - Nonostante le forti tensioni geopolitiche e l'incremento significativo dei costi delle materie prime, dell'energia e della logistica, il Gruppo sta mostrando una notevole capacità di mantenere inalterata la redditività, compensando gli effetti dell'inflazione sui costi".L'al 30 settembre 2022 è stato pari a 29,9 milioni di euro, in diminuzione di 70,2 milioni di euro rispetto ai 100,1 milioni di euro al 30 settembre 2021 e include la distribuzione di dividendi per 28 milioni di euro avvenuta nel mese di maggio.Cementirin data 8 febbraio 2022, ovvero di raggiungere ricavi consolidati di oltre 1,5 miliardi di euro e un margine operativo lordo compreso tra 305 e 315 milioni di euro e una disponibilità di cassa netta di circa 60 milioni di euro a fine anno, includendo investimenti industriali di circa 95 milioni di euro. L'organico di Gruppo è previsto stabile nel periodo.