Cdp, investiti 3 miliardi nell'edilizia scolastica in otto anni

Cdp investe nella scuola. Nel giro di otto anni - dal 2010 al 2018 - la Cassa depositi e prestiti ha mobilitato circa 3 miliardi per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. È la stessa Cdp a rivelarlo in concomitanza con l'inizio dell'anno scolastico. Più in particolare nei primi sei mesi del 2019 la Cassa depositi e prestiti ha finanziato investimenti in 91 edifici scolastici.Sempre nel periodo compreso dal 2010 al 2018 Cdp ha concesso agli enti locali mutui per oltre 2,4 miliardi, destinati al finanziamento di opere di edilizia scolastica, e così distribuite su tutto il territorio nazionale: 44% al nord, 23% al centro e 33% al sud.Questi finanziamenti sono stati erogati grazie alle risorse raccolte attraverso buoni e libretti postali - emessi da Cdp - e grazie anche al contributo della Banca Europea per gli Investimenti (Bei), che ha messo a disposizione di Cdp una provvista di oltre 1,1 miliardi nel triennio 2015-2017. La collaborazione tra le due istituzioni è stata rinnovata lo scorso 29 luglio ed estesa anche alla Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (Ceb) con la firma di due nuovi contratti di provvista - il primo con Bei per 1,25 miliardi di euro e il secondo con Ceb per 300 milioni - per attuare il Piano di edilizia scolastica 2018-2020 del MIUR.Cdp per sostenere il settore, inoltre, ha arricchito la propria raccolta emettendo un social bond del valore di 750 milioni di euro collocato presso investitori istituzionali e volto al finanziamento di interventi di edilizia scolastica e riqualificazione urbana, con un focus particolare sulla sicurezza.Oltre alle risorse proprie impiegate a supporto del settore, Cdp ha anche gestito oltre 600 milioni di fondi pubblici destinati alla realizzazione e all’ampliamento di alloggi, residenze universitarie e a progetti di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica di edifici scolastici.La Cassa depositi e prestiti, inoltre, partecipa al progetto di educazione finanziaria “Il Risparmio che fa scuola”, realizzato in collaborazione con il Miur e Poste Italiane. Il progetto punta a coinvolgere oltre un milione di studenti di 20 mila scuole italiane nell'arco di quattro anni e prevede specifici percorsi didattici di educazione al risparmio rivolti alle realtà scolastiche più esposte al disagio socio-economico.