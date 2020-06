Catalfo, si lavora su bonus 600 euro per stagionali turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per i mesi di marzo, aprile e maggio anche per glie degli stabilimenti termali assunti con contratti a tempoe che negli anni 2018 e 2019 hanno lavorato perÈ l'obiettivo del provvedimento a cui ilsta lavorando, secondo quanto annunciato dalla Ministrasul suo profilo Facebook. La misura sarebbedello Stato e della Corte dei Conti."Ieri, inoltre, ladeiha dato il via libera al decreto per il trasferimento delle risorse aldegli(248,6 milioni) e al Fondo per i lavoratori in somministrazione (195,3 milioni) – ha scritto la Ministra – In totale, circadi euro per il rafforzamento degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti di categorie fondamentali per il tessuto produttivo del Paese".La Ministra ha difeso l'utilità del Reddito di Cittadinanza: "Nei giorni scorsi l'Istat ha certificato quanto ilstia impattando a livello strutturale nella lotta allae alle. I dati dimostrano, infatti, che nel 2019, in concomitanza con l'entrata in vigore di questa misura, la povertà assoluta è diminuita rispetto al 2018. È la prima volta che accade in 4 anni".E annuncia: "stiamo lavorando a una riforma organica degliche renda l'istituto più snello e più idoneo a rispondere tempestivamente alle esigenze di imprese e lavoratori. Un ruolo centrale in questo progetto sarà riservato al profilo dellae al potenziamento delle politiche attive del lavoro"."In questi giorni stiamo affrontando delleper il nostro Paese. Nell'ambito degli incontri a, il Governo ha avviato un serio confronto con tutte le forze economiche, sociali e culturali per costruire un progetto unitario di rilancio dell'Italia – ha dichiarato la Ministra – Stiamo ascoltando le proposte presentate al tavolo con spirito di massimae lungimiranza. In questo momento storico, è ancora più essenziale che, imprese, istituzioni lavorino fianco a fianco per consentire all'economia di uscire con forza dal momento di seria difficoltà causato dall'emergenza sanitaria"."Abbiamo di fronte una grande– ha concluso nel suo post la Ministra – Le risorse europee daranno ossigeno ai progetti di rilancio che metteremo in campo. E il mio impegno come Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali è quello di porre in essere una riforma organica che metta al centro lae la lotta alle".