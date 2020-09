Catalfo difende Reddito Cittadinanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Oggi 1,3 milioni di famiglie ricevono un aiuto concreto grazie alDonne e uomini - dal Nord al Sud Italia - per i quali adesso è possibile qualcosa che prima era impossibile: mettere un pasto caldo a tavola, pagare le bollette, comprare degli occhiali nuovi per i propri figli".Lo scrive in un lungo post su Facebook il Ministro del Lavoro"Come MoVimento 5 Stelle - prosegue-, da noi introdotta dopo anni di battaglie contro tutto e contro tutti. Grazie a noi e ai cittadini che ci hanno sostenuto in questi anni, oggi questa misura è realtà e, come dimostra l'aumento del 20% nei primi otto mesi del 2020 del numero di percettori (da 2,562 milioni a 3,081 milioni), sta aiutando il Paese a contenere il pesante impatto sociale ed economico di una pandemia che ha duramente c".Adesso - scrive la Ministra - "il nCome Ministro del Lavoro, insieme al Ministro dell'Innovazione Paola Pisano, a maggio di quest'anno ho sottoscritto un protocollo d'intesa per giungere alla realizzazione del Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Il nostro scopo è quello di collegare tutti gli attori - Centri per l'impiego, Agenzie per il Lavoro, Unioncamere, imprese ecc. - per creare una grande rete nazionale che permetta il reale incrocio fra domanda e offerta di lavoro. A questo si affiancherà il completamento del piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, dopo gli inevitabili rallentamenti causati dagli effetti della pandemia. Grazie a un investimento di un miliardo di euro, le Regioni potranno giungere all'assunzione a tempo indeterminato di 11.600 operatori nei Centri per l'impiego che si aggiungeranno agli 8 mila già presenti, più che raddoppiando l'attuale organico e avvicinandolo così ai livelli degli altri principali Paesi Europei".Con il Reddito di Cittadinanza, conclude Catalfo, "lo StatoAdesso occorre un passo avanti da parte di tutti per completare questo ponte. Per un'Italia più forte".