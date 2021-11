Cartelle esattoriali, «rottamazione e saldo e stralcio al 9 dicembre»: la proposta sul Dl Fisco

Cartelle esattoriali, «rottamazione e saldo e stralcio al 9 dicembre», ecco la proposta ​sul Dl Fisco: «Abbiamo una proposta da fare, si tratta di alcune modifiche compatibili con le coperture. Per quanto riguarda la rottamazione e il saldo e stralcio si può arrivare al 9 dicembre», più i 5 giorni 'canonici' di tolleranza senza incorrere in sanzioni o decadenza «e così si riesce a ottenere il versamento entro l'anno». Così la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, rispondendo ai giornalisti al Senato in merito ai lavori sul Dl Fisco. «Dopodiché se i gruppi parlamentari presenteranno ordini del giorno» per far slittare ulteriormente la scadenza, magari col Bilancio, «il tema verrà preso in seria considerazione».

