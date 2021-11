Tasse, accordo sul fisco: aliquote Irpef diventano 4, cancellato lo scaglione del 41%

Sul taglio delle tasse dal 2022 c'è l'accordo. Le aliquote Irpef vengono ridotte da 5 a 4 e gli scaglioni rimodulati con l'obiettivo del governo e del ministro dell'Economia Daniele Franco di alleggerire il prelievo Irpef sui redditi medi: «C'è l'accordo politico ad agire sulle aliquote Irpef. E altrettanto un ragionamento sull'Irap che vede una scelta verticale, partendo dalle 850mila persone fisiche, autonomi e ditte individuali, aggiungendo eventualmente le start up. Questo è l'accordo politico, ora Franco ne deve parlare con Draghi, noi con i nostri partiti e poi rivederci», ha detto il viceministro al Mise Gilberto Pichetto al termine del tavolo al Mef. La riforma dell'Irpef e il taglio dell'Irap sono entrambe «un primo passo strutturale, non solo per il 2022». E si resta «entro gli 8 miliardi» che ci sono sul tavolo.

Aliquote Irpef da 5 a 4

Nell'intesa politica trovata sul fisco, scendono da 5 a 4 le aliquote Irpef, con la cancellazione di quella al 41% e con il taglio di 3 punti di quella al 38% che passa al 35%. La fascia di reddito fino a 15mila resta al 23%, quella 15-28mila va dal 27% al 25%, quella 28-50mila va dal 38% al 35%, mentre oltre i 50mila si passa direttamente al 43%. Sulla no tax area si valutano piccole modifiche.