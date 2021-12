Caro bollette, nel I trimestre 2022 le famiglie potrebbero pagare 370 euro rispetto l'anno prima

(Teleborsa) - In base alle simulazioni di Facile.it, se nel primo trimestre del 2022 il costo della materia energia aumenterà nella stessa misura in cui è aumentato nell'ultimo trimestre 2021, tra luce e gas l'aggravio sulle bollette dei consumatori italiani sarà di oltre 216 euro rispetto al Q4 2021 e addirittura di oltre 370 euro rispetto al primo trimestre 2021. "Sebbene in assenza di indicazioni precise su come verranno impiegati i fondi destinati a calmierare gli aumenti sia molto difficile formulare previsioni troppo precise - affermano gli esperti del comparatore - basandoci sul recente passato abbiamo potuto calcolare con buona approssimazione gli impatti sui costi che le famiglie italiane dovranno affrontare per pagare il conto di gas ed energia elettrica.

La simulazione, che ha preso come campione una famiglia tipo residente a Milano, con consumo di gas naturale pari a 1.400 smc e, per l'energia elettrica, con consumo pari a 2.700 kWh con una potenza impegnata di 3 kW, è stata elaborata da Facile.it tenendo conto sia dell'ormai probabile intervento del Governo, sia dell'annunciato abbassamento al 5% dell'IVA sul gas, sia simulando l'azzeramento degli oneri di sistema di luce e gas che già erano stati introdotti qualche mese fa.