Gedi, titolo in volo dopo offerta di Carlo De Benedetti per ricomprare Repubblica

Sospeso per eccesso di rialzo a Piazza Affari il titolo Gedi, con una variazione percentuale superiore ai 10 punti percentuali e con un ultimo prezzo a 0,279 euro. Cir, la holding a ci fa capo il gruppo editoriale, sale dello 0,64%.



Il gruppo romano che edita Repubblica, La Stampa, SecoloXIX, si trova al centro dell'attenzione dopo il rifiuto da parte di Cir dell'offerta presentata dall'ingegnere 84enne Carlo De Benedetti, tramite Romed, per il 29,9% del capitale, in cash a 0,25 euro ad azione, al fine di risollevare le sorti dell'azienda affidata 10 anni fa ai figli Marco, Edoardo e Rodolfo.



Proprio quest'ultimo, presidente di Cir, si è detto "profondamente amareggiato e sconcertato dall'iniziativa non sollecitata né concordata presa da mio padre", precisando che si tratta di una "offerta manifestamente irricevibile".



Ultimo aggiornamento: 11:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA