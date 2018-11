Carige, Fitch rimuove il rating watch negativo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Fitch Ratings haed lo ha(Rating Watch Negative) in cui era stato posto il 10 ottobre.La conferma del rating di lungo termine e la rimozione dallo stato di sorveglianza negativa derivano dal riconoscimento del fatto che l'operazione di rafforzamento patrimoniale da poco approvata "consentirà di rispettare i requisiti prudenziali di vigilanza e protegge quindi maggiormente i creditori della Banca", spiega l'Istituto ligure.Il rating di lungo termine rimane altresì superiore al Viability Rating (VR) che, in ragione della natura straordinaria dell'intervento dello Schema Volontario del FITD è stato portato a "c" ed è previsto che venga riallineato al rating di lungo termine ad inizio dicembre 2018dopo il collocamento del prestito subordinato, che concluderà positivamente la prima delle due operazioni della manovra di rafforzamento patrimoniale.