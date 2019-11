Campari punta gli occhi su Baron Philippe de Rothschild France Distribution

(Teleborsa) - Campari avvia una negoziazione esclusiva per acquisire Baron Philippe de Rothschild France Distribution S.A.S. , la società distributrice dei prodotti di Campari Group sul mercato francese.



Questa è controllata al 100% da Baron Philippe de Rothschild S.A., a cui Campari Group ha contestualmente riconosciuto, in tale contesto, un'opzione put.

La transazione si concluderà, se si otterrà il parere favorevole dell'Antitrust, solo al termine delle procedure di consultazione con le parti sociali.



Solo nel caso in cui tale condizione avvenga, Campari Group provvederà a fornire i principali termini finanziari dell'operazione.



Al momento le azioni del Gruppo segnano a Piazza Affari un rialzo dell'1,04%.





