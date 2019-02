Calo fiducia consumatori, allarme Codacons: pessimo segnale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unche rischia di avere ripercussionidelle famiglie nei prossimi mesi. Lo afferma il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat che registra a febbraio un ampio calo dell'indice del clima di fiducia dei consumatori, che passa da 113,9 a 112,4; anche l'indice composito del clima di fiducia delle imprese si caratterizza per una evidente flessione (da 99,1 a 98,3), che tocca il minimo da quattro anni, confermando una e- Se non è un, poco ci manca. Una preoccupante serie diche di certo non rassicurano sulle prospettive future. "Dopo i dati sulanchesegna un vero e proprio tracollo, raggiungendo i valori più bassi da 18 mesi - spiega il presidente Carlo Rienzi - e per quanto riguarda le famiglie, si registrano aspettative negative per tutte le componenti,- "Numeri che avranno ripercussioni pesanti sui consumi, perche' in assenza di fiducia e di ottimismo le famiglie saranno portate a rimandare gli acquisti, con effetti a catena sull'economia italiana, conclude Rienzi invitando il Governo a correre, in fretta, ai ripari.