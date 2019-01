Brillano i mercati europei. Voto Brexit in focus

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per le principali borse europee sostenute dall'annuncio delladel Paese. A fare da assist all'azionario del Vecchio Continente contribuisce anche l'ottimismo riguardo gli, dopo le parole positive del, sui colloqui in corso tra le due maggiori economie.L'attenzione degli investitori si focalizzerà oggi sulsulla Brexit. La Camera dei comuni dovrà esprimersi se approvare o respingere l'accordo negoziato dal premier inglese Theresa May sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue.Sul mercato Forex, l'Euro / Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,147. Sul fronte macro, attesi i dati sulla. Nel pomeriggio, dagli, arriveranno ie l'indice Empire State. Sessione debole per l'oro, che scambia con un calo dello 0,21%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,15%.Invariato lo spread, che si posiziona a +266 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,84%.buoni spunti su Francoforte, che mostra un ampio vantaggio dell'1,21%. Ben impostate Londra +0,77% e Parigi +1,13%., che mostra un guadagno dello 0,93% sul FTSE MIB.In luce sul listino milanese i comparti tecnologia (+2,04%), automotive (+1,89%) e servizi finanziari (+1,64%).di Milano, troviamo CNH Industrial (+2,20%), Juventus (+2,16%), STMicroelectronics (+2,14%) e Exor (+2,12%).del FTSE MidCap, Gima TT (+1,95%), Banca MPS (+1,88%), Reply (+1,88%) e Maire Tecnimont (+1,88%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Salini Impregilo, che prosegue le contrattazioni a -0,69%.Giornata fiacca per Inwit, che segna un calo dello 0,56%.