BRI, bene operazioni Swap banche centrali ma serve politica più ampia

Ultimo aggiornamento: 18:16

(Teleborsa) -, accrescendo il costo dei finanziamenti in dollari e costringendo lead agire in modo coordinato con, dapprima con alcune delle maggiori banche centrali, poi anche con altri Istituti. L'ultima operazione è stata annunciata proprio ieri dalla Fed.Lacommenta questi sviluppi nell'ultimo bollettino, pubblicato oggi, cheunaesponenziale dellaa livello internazionale, amplificata dall'e dallache ha prodotto unproporzionale deiin questa valuta.In realtà - sottolinea la BRI, - la, in risposta alle necessità di diverse società e gestori di fondi extra statunitensi di mettersi al riparo dalle fluttuazioni valutarie. Tuttavia, nelle"la turbolenza finanziaria hadi finanziamenti in dollari da parte di intermediari finanziari innalzandone drasticamente i costi".ha contribuito ad inondare il mercato con il biglietto verde,di finanziamento in questa valuta e rivelandosi- sottolinea la BRI - ma, che garantisca una certa solidità dei finanziamenti in dollari e soprattutto che laverso l'economia reale.