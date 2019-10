Brexit: speaker Camera dice no a nuovo voto oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Unasempre piùcontro il: lo speaker della Camera dei Comuni,ha infatti respinto la mozione del Governo di Boris Johnson per rimettere ai voti oggi, lunedì 21 ottobre, l'accordo sulla Brexit raggiunto in extremis dal Premier Tory conma rinviatol'emendamento presentato dache - passato con 322 voti contro 306 - ha fatto slittare la "resa dei conti" fino all'approvazione di tutta la(l'insieme di norme tecniche attuative che disciplineranno l'uscita).Una decisione chehanno motivato con la necessità di scongiurare l'eventualità che lo scenario più temuto, quello delpotesse rientrare dalla finestra, in caso di intoppi alle leggi allegate., come ipotizzato da più parti, ha provato a giocare le ultime carte, cercando di riprendere in mano la situazione e riproponendo ilgià nella giornata di oggi. Ma è arrivato un nuovosecondo Bercow, infatti, l'istanza non può essere riproposta nella stessa forma di sabato.dunque, per far approvare entro questa settimana le leggi attuative dell'uscita dall'UE e ripresentare il Deal subito dopo in un contesto nuovo. Altrimentio scenario più temuto.