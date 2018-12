Borse in rally, Milano +1,5%

Ultimo aggiornamento: 16:31

, che trovano uno spunto rialzista nellasul commercio. Restano tante incertezze a limitare l'operatività (Brexit, proteste in Francia, Manovra italiana, Bce), ma per ora scivola tutto sullo sfondo.Invariato lo spread, che si posiziona a 286 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si attesta al 3,13%.acquisti a Francoforte, che vanta un incremento dell'1,87%, tonica Londra che evidenzia un bel vantaggio dell'1,37%, e effervescente Parigi, con un progresso dell'1,77%.Seduta positiva per il listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,36% sull'indice Ftse Mib.Tra idi Milano, in evidenza la tecnologia ed il comparto industriale con Prysmian (+6,35%) ed StMicroelectronics (+4,47%). In luce Banco Bpm (+4,33%) dopo la maxi dismissione di npl. Corre Brembo (+3,33%).Fra i peggiori oggi Ferragamo, che segna un -1,08%. Si muove sotto la parità anche Moncler, evidenziando un decremento dello 0,93%. Contrazione moderata per Campari, che soffre un calo dello 0,60%.