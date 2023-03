Borse oggi 15 marzo, Crédit Suisse precipita: Milano crolla del 3,4%, allarme banche. Certificati su insolvenza verso quota mille

Credit Suisse crolla in Borsa (-22%) e manda i listini europei in caduta libera con lo stoxx 600, l'indice che raccoglie le principali società quotate, in calo del 2,7%. Il principale azionista di Credit Suisse, Saudi National Bank ha escluso la possibilità di fornire supporto finanziario in caso ulteriori richieste di liquità.

L'effetto Svb

Le vicende della banca svizzera si sono abbattute sul comparto delle banche provocando un calo del 6,2%. Tra i principali listini Parigi e Milano cedono il 3,4%, Madrid (-3,7%), Francoforte (-2,7%) e Londra (-2,3%). Tra le banche Societe Generale e Bnp Paribas cedono il 10%.

Sotto i riflettori anche l'evoluzione del crollo di Silicon Valley Bank e gli eventuali sviluppi per le banche regionali americane. Girano in calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 192 punti, con il tasso del decennale italiano al 4,2%. L'indice d'area stoxx 600 cede l'1,6%, appesantito dalle banche (-4,1%). Tra i principali listini sono in netto calo Parigi (-2,2%), Madrid (-2,5%), Francoforte (-1,7%) e Londra (-1,5%). Sul fronte valutario l'euro scende a 1,0671 sul dollaro.

Crédit Suisse, certificati sull'insolvenza verso quota mille

I certificati di assicurazione sull'insolvenza (credit default swap) di Credit Suisse si stanno avvicinando alla soglia critica dei mille punti, che indica un serio pericolo per la continuità aziendale del gruppo. In particolare i certificati a un anno si sono portati ieri a 835,9 punti base, secondo la piattaforma Cmaq, sui massimi di sempre, e valgono 18 volte gli analoghi titoli derivati della rivale Ubs e circa 9 volte quelli di Deutsche Bank.