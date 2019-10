Borse europee continuano la seduta in rialzo

Ultimo aggiornamento: 12:51

Borse europee in rialzo a metà giornata, nell'attesa che domani inizi il nuovo round di trattative tra Stati Uniti e Cina sul fronte del commercio internazionale. Le premesse non sono le migliori, dopo che la Casa Bianca ha posto 28 aziende cinesi nella black list, provocando la reazione di pechino che ha già indicato che perseguirà l'interesse del Paese. In più, secondo indiscrezioni, l'amministrazione Trump avrebbe anche allo studio misure per limitare gli investimenti Usa sulle società cinesi. Ad ogni modo i listini oggi recuperano punti, complici anche le parole del numero uno della Fed, Jerome Powell, che ha preannunciato che la banca centrale americana presto interverrà con acquisti mirati di treasury per stabilizzare il mercato dei prestiti a breve termine. Il banchiere ha precisato che non si tratterà di un vero e proprio Qe, d'altra parte l'effetto potrebbe essere simile. In serata verranno pubblicate anche le minute della Fed relative all'ultima riunione di settembre, documenti molto importanti in vista della nuova riunione del Fomc di fine mese. Milano guadagna lo 0,49%, Parigi lo 0,62% e Francoforte lo 0,87%. Madrid, inoltre, segna un progresso dello 0,36% e Londra dello 0,32%. Lo spread è abbastanza stabile in area 154 punti.A Piazza Affari l'attenzione è puntata su Mediobanca (+0,1%), dopo che Leonardo Del Vecchio, il patron di Luxottica, ha auspicato, parlando con Radiocor, che nel prossimo piano industriale, che sarà presentato il 12 novembre, i risultati dell'istituto non siano legati solo a quelli di Compass, la società di credito al consumo, o di Generali, di cui Mediobanca controlla il 13% del capitale. Ieri, intanto, Massimo Doris ha difeso l'operato dell'amministratore delegato, Alberto Nagel, dicendo non solamente di essere soddisfatto dei risultati degli ultimi anni, ma rivelando anche che la sua famiglia è disposta a spingersi dallo 0,4% all'1% del capitale. Somma che si aggiungerebbe al 3,3% che detiene anche il gruppo dei Doris, ossia Banca Mediolanum (+0,4%). Sono ben impostate anche le altre azioni delle banche. Telecom Italia guadagna l'1,99%, anche se rimane l'incertezza sulla nomina del futuro presidente della compagnia. Ieri Massimo Tononi, presidente di Cdp, ha dichiarato di non essere disponibile. Fuori dal paniere principale Banca Mps cede lo 0,7% nell'attesa della decisione che prenderà Bruxelles nelle prossime settimane relativamente alla scissione di 10-14 miliardi di crediti deteriorati. Sul fronte dei cambi, l'euro sta conquistando posizioni nei confronti del dollaro: passa di mano a 1,098 dollari (ieri a 1,0949 dollari).