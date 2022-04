Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata complessivamente negativa per le borse di Eurolandia, che scambiano con il segno meno, zavorrate da Piazza Affari che fa decisamente peggio. Sul sentiment degli investitori pesa il fatto che Mosca abbia rifocalizzato la sua offensiva nelle due province orientali dell'Ucraina, note come Donbas, in quella che i funzionari ucraini hanno descritto come la seconda fase della guerra. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha iniziato la "battaglia del Donbas" a est e che "una gran parte dell'intero esercito russo è ora concentrata su questa offensiva".

Sulla Borsa di Milano la stagione dei dividendi 2022 è entrata nel vivo. Sono otto le società quotate al FTSEMIB che staccano la cedola: Banca Mediolanum, BancoBPM, Campari, CNH Industrial, Ferrari, Prysmian, Stellantis, UniCredit. Per quanto riguarda le società del MidCap, staccano la cedola BFF Bank, Maire Tecnimont e Piaggio. Su Euronext Growth Milan è giornata di dividendi per Culti Milano.



L'Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,22%. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 1.978,6 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,96%.



Si riduce di poco lo spread, che si porta a +163 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,54%.



Tra gli indici di Eurolandia in rosso Francoforte, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,88%, contrazione moderata per Londra, che soffre un calo dello 0,36%, e spicca la prestazione negativa di Parigi, che scende dello 0,90%.



Giornata nera per la Borsa di Milano, che affonda con una discesa dell'1,57%; sulla stessa linea, giornata negativa per il FTSE Italia All-Share, che continua la seduta a 26.720 punti, in calo dell'1,49%.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,1%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,28%).



Tra i best performers di Milano, in evidenza Saipem (+2,61%), Iveco Group (+2,32%), Leonardo (+0,84%) e ENI (+0,75%).



Le peggiori performance, tra quelle che non staccano la cedola, si registrano su DiaSorin, che ottiene -3,76%.



Vendite a piene mani su Amplifon, che soffre un decremento del 3,28%.



Pessima performance per Recordati, che registra un ribasso del 2,82%.



Nexi scende del 2,61%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, MARR (+2,03%), OVS (+2,02%), Buzzi Unicem (+1,14%) e Ariston Holding (+1,06%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su SOL, che ottiene -3,20%.



Sessione nera per GVS, che lascia sul tappeto una perdita del 2,92%.



In perdita Antares Vision, che scende del 2,89%.



Pesante Wiit, che segna una discesa di ben -2,73 punti percentuali.



Tra i dati macroeconomici rilevanti:



Martedì 19/04/2022

05:30 Giappone: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,4%)



Mercoledì 20/04/2022

01:50 Giappone: Bilancia commerciale (atteso -100,8 Mld ¥; preced. -668,3 Mld ¥)

06:30 Giappone: Indice servizi, mensile (preced. -0,7%)

08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,9%; preced. 25,9%)

08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 2,3%; preced. 1,4%).