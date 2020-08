Borsa, banche ancora in denaro in vetta al FTSE MIB

(Teleborsa) - Altra giornata buona per il comparto bancario, che è fra i migliori del Listino di Milano, ancora sulle speculazioni relative a future aggregazioni.



Corrono i titoli più promettenti, come BPER che avanza del 2,31%, in vetta al paniere del FTSE MIB, dopo esser rimasta più in disparte a causa dell'aumento di capitale che servirà a finanziare l'acquisto delle filiali UBI.



In denaro anche Unicredit (+2,22%), che viene indicata fra i pssibili attori di nuove operazioni di consolidamento, assieme al Montepaschi (+0,47%).



Ben impostata Intesa Sanpaolo (+2%), che ha annunciato le date dell'offerta residuale su UBI Banca.



Non è da meno Mediobanca (+1,91%), sulle indiscrezioni che anticipano l'OK della BCE all'aumento della quota della Delfin di Leonardo Del Vecchio.



Riflettori anche su alcuni Istituti minori come Banco Desio (+2,56%) e Popolare Sondrio (+1,09%).





© RIPRODUZIONE RISERVATA