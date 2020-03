© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non ci saràe "forniremo a breve la data a partire dalla quale tutti iche ne hanno diritto potranno iniziare a fare richiesta per ricevere gli indennizzi previsti dal decreto Cura Italia". A chiarirlo la Ministra del lavoro, secondo la quale "le risorse stanziate dal"."Già da ieri - aggiunge Catalfo - insieme all'Inps stiamo lavorando per mettere a sistema, netutte le procedure necessarie per velocizzare l'iter di presentazione delle domande ed erogare gli aiuti previsti dal provvedimento,Nella giornata di ieri, era circolata l'ipotesiprospettata dal Presidente dell'Inps, immediatamente bocciata da più parti, quindi subito- Catalfo ha poi parlato di quello che ormai è stato ribattezzatosottolineando come "anche gli altri. "Solo facendo quadrato e restando uniti possiamo sconfiggere il virus, da noi come in tutta Europa", ha aggiunto la Ministra che nella giornata di ieri ha partecipato alla videoconferenza con i colleghi Ministri del lavoro e delle politiche sociali degli altri Paesi europei, collegati anche il Commissarioe il Vicepresidente della Commissione UE,"Ho illustrato - ha detto la Ministra - le misure straordinarie messe in campo dal nostro Governo con il decreto Cura Italia per fronteggiare l'emergenza coronavirus e tutelare tutti i lavoratori: dagli(cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga e fondo di integrazione salariale) agliper autonomi, professionisti e collaboratori, daifino allo stop ai licenziamenti, al fdi ultima istanza e all'estensione della