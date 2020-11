​Bonus bici, boom di richieste: fondi esauriti in un solo giorno. Il ministero: «Ne saranno stanziati altri»

«Fondi ministeriali esauriti» - 120 milioni di euro - per il bonus mobilità, in un solo giorno, talmente tante sono state le richieste fatte on line sul sito www.bonusmobilità.it voluto dal ministero dell'Ambiente per richiedere il buono sull'acquisto di bici, e-bike, monopattini elettrici o veicoli simili. Lo confermano fonti del ministero precisando che alle 10 di questa mattina era 590.188 gli utenti registrati in totale compresi quelli di ieri, 257.949 i buoni emessi, 300.776 rimborsi richiesti e 1.836 i buoni validati. Questa da 120 milioni di euro, è stato spiegato, «è la prima tranche di risorse» poi ce ne sono altre che saranno messe a disposizione, «sicuramente 100 milioni sono appostati in legge di bilancio» e comunque «dipende dalla platea delle fatture e degli scontrini aventi diritto».

