Bonus 200 euro, si allarga la platea dei beneficiari: ecco chi ne ha diritto (e come sarà erogato)

Si allarga la platea dei beneficiari del bonus 200 euro. Istruzioni Inps per l'estensione dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal «Decreto Aiuti» anche ai lavoratori dipendenti con contribuzione figurativa integrale. Destinatari della misura, infatti,sono i lavoratori con rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 che, fino alla data di entrata in vigore del «Decreto Aiuti», non hanno beneficiato dell'esonero poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps. L'indennità, spiega la nota che riporta la circolare 111/22, sarà riconosciuta in via automatica, tramite i datori di lavoro, e sarà erogata con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2022.

Bonus 200 euro, la nota dell'Inps

I lavoratori, spiega la nota Inps, dovranno preventivamente presentare al datore una dichiarazione in cui indicheranno: di non aver già beneficiato del bonus 200 euro; di essere stati destinatari, nell'intervallo di tempo che va dal 1° gennaio 2022 al 18 maggio 2022, di eventi con copertura di contribuzione figurativa (indipendentemente se sorti in data antecedente il primo gennaio o proseguiti dopo il 18 maggio); di essere consapevoli di non avere diritto al bonus, laddove già destinatari dello stesso con erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto. Il lavoratore, titolare di più rapporti di lavoro, dovrà invece presentare tale dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell'indennità.