Bnl, utile trimestre pre-tasse a 98 milioni

Ultimo aggiornamento: 12:34

Bnl (gruppo Bnp Paribas) chiude il terzo trimestre con un utile ante imposte di 98 milioni di euro, in aumento del 23,7% rispetto al terzo trimestre 2018, ricavi in crescita dello 0,5% a 663 milioni di euro e un margine di interesse in calo dello 0,7% «a causa del persistere di un contesto di tassi bassi e del riposizionamento su una clientela con un miglior profilo di rischio».Il gruppo spiega che «l'attività di Bnl si è sviluppata in un contesto economico poco dinamico ma la banca continua ad accrescere regolarmente la sua quota di mercato nel segmento di clientela Corporate: +0,9 punti in 3 anni, al 6%. I depositi crescono dell'8,1% rispetto al terzo trimestre 2018, in particolare con un significativo incremento dei conti correnti nel segmento Individuals. La raccolta indiretta cresce del 4,5% rispetto al 30 settembre 2018, trainata dalla componente previdenziale».