BNL, sospeso per 12 mesi pagamento mutui e prestiti per lavoratori ex Embraco

(Teleborsa) - BNL Gruppo BNP Paribas ha espresso la propria vicinanza ai lavoratori ex Embraco e alle loro famiglie che stanno affrontando un periodo di grande difficoltà, a causa della crisi che ha coinvolto la loro azienda, dando la possibilità ai dipendenti, clienti della Banca, di sospendere le rate di prestiti e mutui in essere, per un periodo pari a 12 mesi.



Per la domanda di sospensione – fa sapere l'Istituto in una nota – ci si potrà rivolgere alle agenzie BNL presenti su tutto il territorio nazionale ed è a disposizione anche il numero 060.060 per ogni ulteriore informazione e dettagli sull'iniziativa.





























© RIPRODUZIONE RISERVATA