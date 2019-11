Bnl lancia campagna per gli investimenti socialmente responsabili

Ultimo aggiornamento: 14:03

Gli investimenti socialmente responsabili (Sri) rappresentano un asset class in grande diffusione. Gli investimenti Sri rispettano i criteri Esg - Ambientali, Sociali e di Governance - e l’inclusione di tali aspetti consente di limitare un certo numero di rischi (come, ad esempio, quelli gestionali e reputazionali delle aziende su cui si investe) che possano penalizzare il potenziale di performance.Il Gruppo Bnp Paribas, sottolinea un comunicato, ha in gestione nel mondo oltre 37 miliardi di asset socialmente responsabili oltre ad esserne stato il pioniere avendo creato il primo fondo Sri già nel 2002.Per questo Bnl lancia oggi una campagna di sensibilizzazione verso gli investimenti socialmente responsabili, facendo leva sulla qualità e specializzazione dei team di consulenza della Banca e del Gruppo e dando così il via al terzo "capitolo del suo racconto sul #PositiveBanking", attraverso nuovi spot in onda in questi giorni.«Il cambiamento non è un concetto astratto - afferma Andrea Munari, amministratore delegato di Bnl e responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia - ma è parte del nostro quotidiano ed interessa ognuno e la Società nel suo insieme. Bnl con Bnp Paribas vuole essere concretamente la “banca per un mondo che cambia” interpretando le trasformazioni in atto ed aiutando i clienti ad orientarsi nelle proprie scelte e progettualità di vita, con un possibile impatto positivo per sé e per gli altri. È compito della nostra consulenza analizzare il contesto in modo dinamico e guardare con il cliente verso un futuro che appartiene a tutti. Gli investimenti socialmente responsabili sono parte integrante della nostra strategia perché strumenti che permettono ai clienti e a noi stessi di essere, insieme, partner attivi nella sostenibilità, per investire in chiave di rendimento finanziario, ma anche in campo ambientale e sociale».Bnl a fronte della sottoscrizione di ogni prodotto Sri sosterrà, attraverso l'iniziativa "Zero Plastica in mare" e con operatori specializzati, il recupero di plastica da mari e fiumi.Tutto ciò, continua il comunicato, è un ulteriore step nello sviluppo della strategia di #PositiveBanking, attraverso la quale Bnl e Bnp Paribas sono impegnati a coniugare il business con i temi della sostenibilità per poter dare un contributo concreto, in termini di impatto positivo, all'ambiente e alla Società, coinvolgendo clienti, fornitori, stakeholders e le community di riferimento della Banca e del Gruppo.Riguardo alla campagna di comunicazione, lo spot - di Tbwa, in onda fino a fine novembre - si apre con il volto di un bambino a rappresentare la forza della positività e l'energia verso un futuro migliore. In un'ambientazione naturale, il piccolo sta imparando ad andare in bicicletta, con l'aiuto del suo papà che lo supporta e lo sprona. È la metafora della fiducia, quella che si ha quando ci si impegna perché si crede nella possibilità di migliorare luoghi e persone. Ed è anche la fiducia che si ripone in un consulente quando si sceglie di investire i propri risparmi, ancor di più con soluzioni Sri.