Bnl Bnp Paribas Young Talent: assegnate 21 borse di studio a giovani tennisti

Sono ventuno giovani, tra i 12 e 18 anni, i nuovi talenti del tennis che hanno vinto le borse di studio di Bnl-Bnp Paribas assegnate nell’ambito dell’iniziativa «Young Talent», in collaborazione con la Federazione italiana del tennis. I ragazzi, provenienti da tutta Italia, avranno così un sostegno economico adeguato alle loro esigenze di formazione personale e sportiva. L’evento si è svolto nel corso del torneo «Next Generation ATP Finals» a Milano.Grazie al programma Young Talent gli atleti potranno realizzare il proprio «Progetto di sviluppo personale» che ciascun tennista ha presentato qualche mese fa alla commissione, secondo le indicazioni previste dal regolamento dell’iniziativa. Il sostegno coprirà le quote di partecipazione ai tornei e il relativo supporto logistico, l’assistenza medica per il miglioramento della preparazione psico-fisica, la formazione per gestire al meglio la propria immagine e l’educazione economico-finanziaria in vista della fase professionistica. I ragazzi avranno inoltre l’opportunità di partecipare a momenti formativi di gruppo, organizzati da Fit e Bnl, per rafforzare lo spirito di squadra, favorendo il confronto e la crescita non solo come sportivi, ma soprattutto come persone.I giovani atleti che verranno avviati al programma sono: Francesca De Matteo (12 anni) per la Campania, per il Lazio i tredicenni Matilde Ercoli, Daniele Rapagnetta e Giorgio Gatto, insieme con Greta Petrillo e Jacopo Vasamì (entrambi di 12 anni). Nutrita anche la compagine di talenti liguri: Filippo Romano, Giacomo Nosei classe 2005, le tredicenni Noemi Basiletti, Alessandra Teodosescu e Aurora Nosei (12 anni). Viene dalla Lombardia, invece, Nicola Astori 17 anni, mentre dalle Marche arrivano Andrea Meduri, Filippo Mazzola (quattordicenni) e Arianna Silvi di 12 anni, coetanea del siciliano Federico Cinà. Sono «classe 2006» Lorenzo Carboni (dalla Sardegna), la pugliese Vittoria Paganetti e Alessandro Battiston (Veneto). Provengono, infine, dall’Umbria Francesco Felici quattordicenne e N’gantha Lliso Yannick di 13 anni.La selezione dei tennisti junior è stata realizzata prendendo in considerazione non solo i risultati sportivi raggiunti eil potenziale del giovane, ma anche l’atteggiamento della persona fuori e dentro il campo, oltre al rendimentoscolastico e alle condizioni economiche (privilegiando le famiglie con minori risorse). Nella rosa dei selezionati,anche due giocatori di Wheelchair Tennis. La commissione che ha operato la selezione è composta da membri del consiglio federale e dello staff tecnico della Fit, dalla capitana azzurra di Fed Cup Tathiana Garbin, da un esperto di comunicazione sportiva e da un rappresentante di Bnl.