Bnl, lancia l'app “My biz” per le pmi

Bnl, gruppo Bnp Paribas, prosegue nel lancio di iniziative dedicate all’innovazione, alla digitalizzazione e alla semplificazione dei processi. Per la piccola e media imprenditoria italiana l’ultima novità della Banca si chiama “My Biz”: si tratta di un’App - informa un comunicato - creata su misura per le pmi clienti di Bnl. “My Biz” è studiata per fornire mobilità, interattività e velocità nella gestione del business aziendale e - novità assoluta per una banca - con la possibilità di chiedere on-line finanziamenti a breve e medio lungo termine, ricevendo subito una pre-fattibilità e dopo pochi giorni di attesa l’esito della pratica.Per i finanziamenti si può richiedere liquidità da 5.000 a 30mila euro per una durata di 12 o 18 mesi, oppure da 10mila euro fino a 50mila da 18 a 60 mesi.«L’innovazione tecnologica porta nuove sfide che tutti i player del mercato stanno raccogliendo e BNL Gruppo BNP Paribas vuole essere in prima fila – ha dichiarato Marco Tarantola, Vice Direttore Generale e Direttore della Divisione Commercial e Private Banking di BNL. Con iniziative come “My Biz” la Banca mette un ulteriore tassello all’importante trasformazione dei modelli di servizio bancari e non bancari. Siamo convinti che, per soddisfare al meglio i bisogni dei clienti, sia necessario saper interagire con loro in tante modalità, in maniera utile ed efficace: da quella completamente digitale alla consulenza individuale e personalizzata dove il fattore umano e l’expertise esprimono il loro valore aggiunto».“My Biz” offre all’imprenditore un mobile banking con molte funzionalità operative come bonifici, giroconti, pagamenti, autorizzazione e firma di distinte e disposizioni. L’App sarà implementata sulla base dei suggerimenti che arriveranno dagli utilizzatori, in modo da offrire una customer e user experience in linea con le moderne esigenze dei clienti.L’App “My Biz” consente anche di accedere a “Mestiere Impresa” di Bnl, un business place dove imprenditori esperti di economia, finanza e marketing, possono incontrarsi per sviluppare nuove idee ed occasioni di business, in Italia e sui mercati internazionali, con il supporto del Gruppo BNP Paribas presente in oltre 70 paesi nel mondo.