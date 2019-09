Banca Mediolanum, 336 milioni di euro la raccolta netta di agosto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La raccolta netta di Banca Mediolanum relativa ad agosto ammonta a 336 milioni di euro, arrivando in questo modo a 2,6 miliardi di euro da inizio anno. La raccolta netta in risparmio gestito, invece, è pari a 313 milioni di euro raggiungendo così quota 2 miliardi da inizio ano.Dei 336 milioni di raccolta netta totale, 308 milioni si riferiscono all'Italia (2,2 miliardi da inizio anno) e 29 milioni all'estero (381 milioni da inizio anno).«Agosto si è rivelato tra i migliori mesi del 2019, nonostante le incertezze legate alla situazione geopolitica. Ancora una volta spicca il dato di raccolta in risparmio gestito di ben 313 milioni di euro, principalmente investiti nelle nostre soluzioni di lungo periodo, ovvero fondi comuni e polizze Unit-Linked. Desidero sottolineare che prosegue con successo l'impegno da parte della banca e della rete di Family Banker nell'erogazione di credito alla clientela che si avvicina a 1,5 miliardi di euro da inizio anno, in crescita del 13% rispetto al 2018», ha commentato così i risultati l'amministratore delegato di Banca Mediolanum Masssimo Doris.