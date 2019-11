Blumarine entra a far parte di Liu Jo

(Teleborsa) - In provincia di Modena, precisamente a Carpi, la moda giovanile e quella storica si fondono.



In uno dei poli tessili più famosi dello stivale due maison, Blumarine e Liu Jo, vanno a vivere sotto lo stesso tetto. Precisamente è Blumarine che cambia domicilio e proprietario. Il patron della prima, Marco Marchi, ha infatti deciso di acquistare il prestigioso brand nato dai coniugi Anna Molinari e Gianpaolo Tarabini.



L'annuncio, ora ufficiale, è stato l'apice di mesi di indiscrezioni in merito, già accreditate da una dichiarazione dello stesso Marchi nella quale dichiarava che il logo Blumarine, fondata nel 1977, "è il sogno di ogni carpigiano".



Al momento non sono noti altri dettagli dell'operazione.









(Foto: by Kris Atomic on Unsplash) © RIPRODUZIONE RISERVATA