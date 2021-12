Bialetti Industrie, sottoscritto nuovo patto parasociale

(Teleborsa) - Bialetti Industrie, società quotata su Euronext Milan e specializzata nella produzione di caffettiere, piccoli elettrodomestici e strumenti di cottura, ha reso noto che Bialetti Investimenti, Bialetti Holding, Sculptor Ristretto Investments e illimity Bank hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale funzionale alla stabilizzazione della corporate governance ai fini dell'esecuzione del nuovo piano industriale, economico e finanziario per il periodo 2020-2024. Nelle ultime settimane, Bialetti Industrie ha annunciato una serie di misure per il proprio rilancio, tra cui la sottoscrizione di un prestito obbligazionario non convertibile da 10 milioni di euro. Le pattuizioni parasociali contenute nel Nuovo Patto Parasociale hanno ad oggetto: 69.939.429 azioni ordinarie di Bialetti Industrie di titolarità di Bialetti Investimenti, pari al 45,19% del capitale sociale di Bialetti Industrie; 30.283.587 azioni ordinarie di Bialetti Industrie di titolarità di Ristretto, pari al 19,57% del capitale sociale di Bialetti Industrie.

Ai sensi del nuovo piatto, le parti sono obbligate a garantire che il CdA di Bialetti Industrie sia composto da 9 consiglieri, e che siano nominati quali amministratori l'Amministratore Ristretto e l'Amministratore illimity. Inoltre, tra le altre cose, per ciascuna elezione presenteranno una lista di candidati che dovrà contenere, quale terzo nominativo, un candidato indicato da Ristretto e, quale quarto nominativo, un candidato indicato da illimity. Il Cda deve costituire un comitato esecutivo composto dall'amministratore delegato (cui sarà attribuita la carica di presidente del comitato esecutivo), dall'Amministratore Ristretto e dall'Amministratore illimity e che lo statuto di Bialetti Industrie sia aggiornato; conseguentemente al predetto comitato esecutivo è attribuito il potere di assumere le decisioni in relazione ad alcune materie strategiche (le quali non potranno essere delegate all'AD).