(Teleborsa) -per lee al, così come l'attuazione dei programmi di promozione e dei programmi di sostegno delle OCM.Sono alcune delle richieste dellacontenute nelladopo una prima analisi, effettuata dalla, sulla situazione del settore a seguito dell'e bisogna fare di tutto per", scrive Bellanova."Le richieste che facciamo a Bruxelles vanno in questa direzione e soprattutto. Lo slittamento di una iniziativa pubblica significa mandare in fumo investimenti e lavoro rilevanti, ed è un problema che va assolutamente affrontato".La ministra richiama in particolare la, alle prese con l'emergenzache ha già messo in ginocchio il comparto olivicolo. "per", sottolinea Bellanova.La missiva evidenzia le difficoltà del settore in queste settimane: logistica e trasporti, anche verso Paesi extra-UE;" con ilC'è poi il "e lecon ", oltre a difficoltà nella gestione delle misure dello Sviluppo rurale anche per i possibili slittamenti delle necessarie verifiche da parte degli Organismi pagatori.Proprio su quest'ultimo aspetto l'ultimo passaggio dedicato alla Puglia per sottolineare come "per completare le procedure di erogazione dei contributi previsti dal Psr, a suo tempo sospese a causa del contenzioso generatosi".