La Bce lascia i tassi invariati ma avvisa: «L'inflazione tornerà a crescere nel breve periodo»

Nessuna sorpresa dalla riunione del Consiglio direttivo della Bce che ha deciso - come già la Fed e la Bank of England - di mantenere invariati i tre tassi di interesse di riferimento. Ma nella nota che annuncia la scelta l'Eurotower osserva come «l'inflazione, pur essendo diminuita negli ultimi mesi, tornerà probabilmente a registrare un temporaneo incremento nel breve periodo».

La Bce si attende che la crescita economica resti contenuta nel breve periodo.

La Bce reinvestirà il capitale rimborsato sui titoli in scadenza del Programma di acquisto per l'emergenza pandemica (Pepp) soltanto nella prima parte del 2024. Nella seconda parte dell'anno il consiglio direttivo intende ridurre il portafoglio del Pepp di 7,5 miliardi di euro al mese, in media, e terminare i reinvestimenti nell'ambito di tale programma alla fine del 2024. Lo ha deciso il board della Bce.