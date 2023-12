Fed lascia i tassi fermi ai massimi da 22 anni. «Ma sono previsti tre tagli nel 2024»

La Fed lascia, per la terza riunione consecutiva, i tassi invariati in una forchetta fra il 5,25% e il 5,50%, ai massimi da 22 anni. «La crescita dell'attività economica è rallentata dal terzo trimestre» così come l'inflazione che, comunque, «resta elevata», afferma la Fed nel comunicato diffuso al termine della sua riunione. «Il sistema bancario americano è solido e resiliente. Le condizioni finanziarie e di credito più stringenti per le famiglie e le imprese peseranno probabilmente sull'attività economica, le assunzioni e l'inflazione», aggiunge la Fed. «Continueremo a valutare le informazioni e le implicazioni della politica monetaria» e «saremo pronti» ad aggiustarla «se emergeranno rischi che potrebbero impedire il raggiungimento dei nostri obiettivi».

La Fed segnala tagli dei tassi di interesse per totali 75 punti base nel 2024, quando i tassi sono attesi scendere al 4,6% dal 5,25% - 5,5% attuale. È quanto emerge dalle dot-plot, le tabelle allegate al comunicato della decisione di politica monetaria.

Fed prevede crescita in rallentamento, +1,4% Pil nel 2024

Crescita ha rallentato, l'inflazione resta alta

L'economia americana rallenterà. Il Pil crescerà del 2,6% nel 2023, dell'1,4% nel 2024, dell'1,8% nel 2025 e dell'1,9% nel 2026. Lo prevede la Fed stimando un'inflazione al 2,8% alla fine dell'anno, al 2,4% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e al 2,0% nel 2026.

La Fed osserva comunque come «il sistema bancario statunitense è solido e resiliente.

Condizioni finanziarie e creditizie più restrittive per le famiglie e le imprese probabilmente peseranno sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'inflazione». Ma «la portata di questi effetti rimane incerta» si ammette. «Il Comitato rimane molto attento ai rischi di inflazione» e conferma la volontà di tornare con ogni strumento al target del 2%.