© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La Presidente della BCE,, torna a parlare delladella banca centrale, ed assicura che sarà corale, tenendo in considerazione"Vogliamo assicurare di avere l'opinione di tutti nella nostra revisione alla strategia", ha affermato la numero uno dell'Istituto di Francoforte, nel corso dell'evento online "ECB Listens" con i rappresentanti della società civile, aggiungendo che ile la BCE è al servizio dei cittadini. Dobbiamo assicurare che quello che facciamo, ben definito dai trattati, sia compreso dai cittadini europei", ha sottolineato la Presidente, assicurando che saranno accolte le idee, opinioni e aspettative di tutti i partecipanti all'attività economica.Lagarde ha poi anticipato chedalla BCE una, in linea con la Direttiva europea per la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che entrerà, su una specifica piattaforma in grado di proteggere l'anonimato.La Presidente, assieme al membro esecutivo Philip Lane, ha parlato anche del temae della, per la stabilità dei prezzi e per il sostegno alla politica europea, affermando che è nell'interesse della BCE, della politica e dei partecipanti all'attività economicadell'inflazione, in linea con il target del 2%. L'inflazione eccessiva - ha spiegato - così come la deflazione danneggiano l'attività economica e penalizzano consumi ed investimenti.