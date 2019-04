Bankitalia, debito pubblico in salita a 2.363,7 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - A febbraio ilcontro i 2.293,6 dello stesso mese di un anno fa. Sono i dati emersi nel supplemento al Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d'Italia che specifica come l'aumento sia marginale rispetto a gennaio 2019, quando il debito si era attestato a 2.363,5 mld, ma più sostanzioso rispetto a dicembre 2018 quando era a 2.321,9 miliardi di euro.contro i 6,9 mld dello stesso mese di un anno prima.L'Istituto ha ricordato che rispetto alle cifre diffuse il 15 marzo scorso, l'ampliamento del perimetro delle Amministrazioni pubbliche definito dall'Istat in accordo con Eurostat, ha portato a un rialzo del debito di 0,8 miliardi nel 2016, 5,5 miliardi nel 2017 e 5,3 miliardi nel 2018., in salita rispetto al 2017 con 2.269 miliardi e il 131,4 % del Pil, il 2016 al 131,4% a 2.220 miliardi e il 2015 con il 131,6% a 2.173 miliardi.