Le banche cominciano lentamente a muoversi sui costi delle commissioni per i micropagamenti, quelli inferiori a 10 euro. Dopo l'intesa, non vincolante, siglata a fine luglio tra l'associazione che riunisce le banche italiane e le organizzazioni dei commercianti, ieri è stata Banco Bpm ad azzerare le commissioni pagate dagli esercenti sul circuito Pagobancomat (restano fuori al momento i prelievi sugli altri circuiti). La mossa segue quelle già annunciate in precedenza dai primi due istituti italiani, Intesa Sanpaolo e Unicredit, che nei mesi scorsi avevano annunciato il taglio delle commissioni sui micropagamenti tramite pos.

Nello specifico in base al «Protocollo d'intesa per la mitigazione, la maggiore comprensibilità e comparabilità dei costi di accettazione di strumenti di pagamento elettronici», siglato lo scorso 27 luglio, l'Associazione bancaria italiana e l' Associazione prestatori servizi di pagamento si erano impegnate a «promuovere iniziative commerciali» volte «a ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore, cioè di importo non superiore a 30 euro. In particolare, tali iniziative commerciali dovrebbero essere significativamente competitive per quanto riguarda le transazioni di importo unitario almeno fino a 10 euro», si leggeva ancora nell'intesa.

Nell'ambito del protocollo sottoscritto con Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Fipe, ieri Banco Bpm ha annunciato di aver lanciato «una nuova iniziativa sui pagamenti elettronici che ha come obiettivo quello di contenere le commissioni a carico delle aziende e, al contempo, incentivare la digitalizzazione dei pagamenti e l'ulteriore diffusione degli strumenti elettronici anche per le operazioni di piccolo importo», In una nota l'istituto precisa che «per ogni transazione effettuata su circuito Pagobancomat di importo inferiore o uguale a 10 euro, eseguita dal 1° ottobre 2023 al 30 giugno 2024, Banco Bpm rimborserà agli esercenti le commissioni da loro pagate». «Sono inoltre in fase di valutazione - aggiunge la banca - possibili ulteriori agevolazioni a favore dei clienti per i pagamenti con carte a valere su circuiti internazionali, che si affiancheranno a nuove iniziative per lo sviluppo dei volumi di transato, sia dell'attuale customer base sia di nuove relazioni, che la Banca ha pianificato di lanciare nell'ultimo trimestre dell'anno».

Intesa Sanpaolo, all'interno di un piano di iniziative volte a sostenere le piccole e piccolissime imprese dei settori commercio, artigianato e piccoli alberghi aveva deciso già lo scorso novembre di azzerare per tutto il 2023 le commissioni per i micropagamenti tramite pos fino a 15 euro.Unicredit invece nel giugno scorso, sempre in un più ampio pacchetto di misure volto a sostenere il reddito disponibile di privati e famiglie e la liquidità delle aziende, aveva annunciato la cancellazione «delle commissioni pos per gli esercenti con fatturati entro il milione di euro per le transazioni eseguite nei punti vendita fisici con importi fino a 10 euro».