Astaldi, Tiziano Onesti nominato per tutelare gli obbligazionisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società di costruzioni in difficoltà, che sarà salvata grazie all'ingresso nel capitale di Salini Impregilo, è stata nominata una figura professionale di alto profilo, ilordinario di Economia aziendale all', con ruoli chiave in società di una certa rilevanza, fra cuied, e sindaco effettivo inedLo ha nominato il Tribunale di Roma su richiesta deldi Astaldi, che rappresenta gli oltredel prestito emesso dalla società per un valore di circa 890 milioni.Per il Comitato dei bondholders, questa nomina "mette un primo punto fermo nella battaglia per ottenere una giusta tutela" e consente di "compattare il fronte di tutti gli obbligazionisti", consentendo loro di "muoversi in maniera coordinata e possibilmente univoca nei confronti della società, all'interno del percorso tracciato dal concordato".Su richiesta dello Studio Legance e per conto del Comitato, il Tribunale ha anche accolto la richiesta di porre ildel rappresentante comune