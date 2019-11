© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - L. È la proposta del presidente della Regione Michele Emiliano che ha annunciato la realizzazione di un"per richiedere un finanziamento della decarbonizzazione della fabbrica ex Iva e la sua innovazione tecnologica".Secondo Emiliano, "in questo modo, che non sarebbero possibili se non vi fosse un processo di abbattimento delle emissioni,. Questa sera - ha annunciato il governatore pugliese - comunicherò questi elementi al presidente del consiglio Giuseppe Conte".Emiliano ha poi ricordato che "dagli imprenditori dell'indotto e questa cosa la deve fare"."In caso contrario,", ha dichiarato al termine delle riunione che si è svolta in presidenza a Bari, con la partecipazione del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dei rappresentanti sindacali Cgil, Cisl e Uil, Domenico De Bartolomeo presidente Confindustria Puglia, e una piccola rappresentanza di operaiLe dichiarazioni di Emiliano arrivano al termine di un'altra giornata convulsa per l'ex Ilva.al Tribunale di Milano dell'di affitto dell'ex Ilva, già notificato ai commissari straordinari martedì scorso alle 4 di mattina.Secondo fonti sindacali, a Taranto: la decisione dell'azienda sarebbe legata al proposito di fermare una delle due linee di agglomerazione. La stessa Ad Lucia Morselli aveva annunciato la progressiva e ordinata fermata degli impianti in seguito alla recessione del contratto.Infine, mentre la politica cerca una soluzione, trae proposte di nazionalizzazione,nonché "di valutare gli effetti di determinate decisioni sull'economia reale".