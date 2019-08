ArcelorMittal: «Tornerà immunità penale su Taranto». Il Mise: «È falso»

ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l'immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario Aditya Mittal: «devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l'immunità». «Sono al lavoro, non sappiamo esattamente quando il provvedimento sarà legge ma ci hanno dato indicazione che sarà prima» della scadenza d'inizio settembre.



Ultimo aggiornamento: 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA