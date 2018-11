Amazon: per ogni 10 milioni che guadagna, dà lavoro a 38 persone

Secondo una ricerca dell'area studi di Mediobanca Amazon per ogni 10 milioni di fatturato, impiega 38 persone. Una bella differenza se si mette a confronto contro quella delle altre multinazionali nella grande distribuzione dove per la stessa cifra di fatturato si impiegano 56 persone.



Nel 2017 i giganti del web nel mondo hanno dato lavoro a oltre 1,6 milioni di persone, un dato più che raddoppiato (+112%) dal 2013. Incrementi però che dipendono in gran parte dalla massiccia strategia d'acquisizioni dei colossi WebSoft.



Amazon, con 566.000 dipendenti è il primo "datore di lavoro" al mondo nel settore, con un incremento della forza lavoro nel quinquennio del +382,5 per cento.